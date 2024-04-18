İHA
Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde, Karadere mevkiinde üç arkadaşın kaçak kazı yaparken mağara tavanında kayaların devrilmesi sonucu yaşanan kaza, büyük üzüntüye yol açtı.
Uzun bir süredir definecilerin hedefinde olan mağarada daha önce de çeşitli kazılar yapıldığı iddia ediliyordu.
1 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi mahsur
Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, içeride iki kişinin daha olduğu belirtildi.
Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Mağara girişinde bir kişinin cansız bedeni görüntülendi, yanında ise bir hortum bulundu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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