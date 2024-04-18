Bursa'da define aranan mağara çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi mahsur İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi’nde kaçak kazı yapan definecilerden birisi göçük sonucu hayatını kaybetti, mahsur kalan 2 kişiye ulaşma çalışması sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde, Karadere mevkiinde üç arkadaşın kaçak kazı yaparken mağara tavanında kayaların devrilmesi sonucu yaşanan kaza, büyük üzüntüye yol açtı.

Uzun bir süredir definecilerin hedefinde olan mağarada daha önce de çeşitli kazılar yapıldığı iddia ediliyordu.

1 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi mahsur

Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, içeride iki kişinin daha olduğu belirtildi.

Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ve AFAD ekibi sevk edilerek kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Mağara girişinde bir kişinin cansız bedeni görüntülendi, yanında ise bir hortum bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)