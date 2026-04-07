Trafik tartışmasında tehdide 16 bin TL ceza

Trafikte sürücülerin tartışma ve kavgaları son dönemde sık sık kamuoyuna yansıyor.

Bu kapsamda, kavgaların önüne geçmek için cezalar artırılsa da olumsuz örnekler tamamen ortadan kalkmadı.

Trafik ekipleri denetimlerini devam ettirirken İstanbul'da ilginç bir kavga kameralara yansıdı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Ters yönden ilerleme üzerinden başlayan tartışma giderek alevlendi.

Ters yönden ilerleyen araca tepki gösteren sürücüler, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Aracın yolcu koltuğundaki kadın, ters yönden ilerlemelerine rağmen tepki gösteren diğer sürücüleri tehdit etti.

"VATAN EMNİYET'TEN ALINACAKSIN"

Milletvekili kimliği gösteren kadının "Birazdan Vatan Emniyet'ten alınacaksın." sözleri, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ters yönden geldiği videoda da açık şekilde görünen araçtaki kadının tehditleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

16 BİN TL CEZA

Kimliği tespit edilen kadın ve sürücüye ters yön kullanmak, taşıt yolu üzerinde duraklamak ve emniyet kemeri kullanmamaktan 16 bin 246 TL ceza kesildi.