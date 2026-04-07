Üsküdar Belediyesi operasyonunda valizlerden balya balya paralar çıktı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi’ne "yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddialarıyla operasyon düzenlendi.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Belediye binasında arama yapılırken, pek çok dijital materyale el koyuldu.

'BAŞKAN YARDIMCISI' ÜNVANI KULLANDI

Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'nın, 'yapı ruhsatı ve iskân ruhsatının verildiği birimler olan imar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü arasında kendisine tahsis edilen odada "başkan yardımcısı" ünvanını kullandığı, resmi programlarda da bu şekilde tanıtıldığı bilgisi alındı.

Kent A.Ş.'nin yapı ruhsatı sürecinde paravan olarak kullanıldığı, gerçekte sunulmayan hizmetler karşılığında müteahhitlerden haksız kazanç elde edildi.

İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) çalışan B.Ç'nin de Üsküdar Belediyesi'nde çalışmamasına rağmen soruşturma kapsamında yönlendirme yapan isimlerden biri olduğu ve gözaltına alınan 20 kişi arasında yer aldığı öğrenildi.

B.Ç.'nin evinde yapılan aramalarda yaklaşık 4,5 milyon lira ele geçirildi.

RENKLİ KODLU RUHSAT SİSTEMİ

Yapı ruhsatı sürecinde hangi başvuruların askıya alınacağı talimatların öğrenilmesi için Kent A.Ş. ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arasında kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağı kuruldu.

Excel tabloları üzerinden ada-parsel bazlı renklendirme sistemi oluşturuldu.

Bu sistemde; "Mavi" renk anlaşma sağlandığını, "Kırmızı" anlaşma sağlanamadığını, "Yeşil" henüz görüşme yapılmadığını, "Turuncu" ise görüşme yapıldığını ancak sürecin resmiyete dökülmediği ifade edildi.

Ruhsat işlemlerinin mimari projeye göre değil, talep edilen paranın ödenip ödenmemesine göre ilerletildiği öne sürüldü.

İSKAN İÇİN DE AYRI TOPLANTILAR

İskan ruhsatı sürecinde de benzer bir sistem işletildi. Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan süreçte, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan toplantılarda belirlendiği, bu toplantılara Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de katıldığı ileri sürüldü.

Denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların, belediye binasında yapılan toplantılarda değerlendirilerek her proje için ayrı ayrı "bedel" belirlendiği, müteahhitlerin bu doğrultuda belediyeye çağrılarak menfaat talebinde bulunuldu.

VALİZLER İÇERİSİNDE BALYA BALYA PARALAR

Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda valiz içerisinde bulunan 4 milyon 500 bin lira ile soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyale de el konuldu.