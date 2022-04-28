Bursa’da dilenen yaşlı kadının parasını belediye aldı

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para çıktı. Paraya Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu.

Bursa’da cadde ve sokaklarda dilenenlere göz açtırılmıyor…

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

Ekipler, Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı bir kadından şüphelendi.

Üzerinden 26 bin 300 lira nakit para çıktı

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı.

İHA'da yer alan habere göre dilenen kadına idari para cezası kesilirken, üzerinden çıkan 26 bin 300 lira çıkan paraya Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu.

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