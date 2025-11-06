Abone ol: Google News

Bursa'da eşine otomobil kullanmayı öğretirken kaza yaptılar

İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Emrullah T.'nin, eşine araç kullanmayı öğretmek için otomobili verdiği öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 14:16
  • Emrullah T., eşi Ayşe T.'ye otomobil kullanmayı öğretmek isterken kaza meydana geldi.
  • Kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı ve çift yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Emrullah T. eşi Ayşe T.'ye araç kullanmayı öğretmek istedi.

Bunun üzerine, Emrullah T., otomobili eşine verdi. 

ŞARAMPOLE UÇTULAR

Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

2 YARALI

Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

