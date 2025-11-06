Bursa'da eşine otomobil kullanmayı öğretirken kaza yaptılar

- Emrullah T., eşi Ayşe T.'ye otomobil kullanmayı öğretmek isterken kaza meydana geldi.
- Kadın sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı ve çift yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Emrullah T. eşi Ayşe T.'ye araç kullanmayı öğretmek istedi.
Bunun üzerine, Emrullah T., otomobili eşine verdi.
ŞARAMPOLE UÇTULAR
Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.
2 YARALI
Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.