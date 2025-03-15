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İHA

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bahattin O., 10 yıldır dini nikahlı eşi Vildan H.'nin üzerine ev aldı.

Ancak, bir süre aynı evde yaşamaya devam eden ikili anlaşmazlık yaşamaya başladı.

ALDIĞI EVİ DİNİ NİKAHLI EŞİNDEN İSTEDİ

Bunun üzerine Vidan H., Bahattin O.'dan ayrılmak istedi.

İddiaya göre, aldığı evi dini nikahlı eşinden isteyince, Vildan H., bu teklifi kabul etmedi.

EŞİNİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMAK İSTEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Duruma sinirlenen adam konuşmak için çağırdığı, Vildan H.'yi, benzin döküp yakmak istedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya müdahalede eden çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.

Jet hızında olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırdı.

"GEREKİRSE 30 YIL YATACAĞIM"

Kelepçeli şahsın, "Gerekirse 30 yıl yatacağım" demesi dikkat çekerken, taraflar ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.