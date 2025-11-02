Abone ol: Google News

Bursa'da evini ateşe verdi: Hastaneye kaldırıldı

Osmangazi ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen şahıs evini ateşe verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 09:34
  • Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen Murat K., evini ateşe verdi.
  • Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
  • Dumandan etkilenen Murat K., hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta, gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 

Alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ 

Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI 

Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

