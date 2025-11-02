Bursa'da evini ateşe verdi: Hastaneye kaldırıldı

- Osmangazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen Murat K., evini ateşe verdi.
- Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
- Dumandan etkilenen Murat K., hastaneye kaldırıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta, gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Evden dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.