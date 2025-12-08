Bursa'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 4 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün saat 15.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi yakınlarında, Kenan U. (38) yönetimindeki 16 AZM 082 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yoldan savrulan araç, bir ağaca çarparak durabildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü Kenan U. ile araçta bulunan eşi Kader U. (33) ve çocukları 4 yaşındaki İbrahim U. ile 2 aylık Aslıhan U. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.