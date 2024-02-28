DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde Latif T. yönetimindeki motosiklet karşı yönden gelen Murat K.'nin (37) kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Latif T. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Latif T. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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