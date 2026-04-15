Kahramanmaraş'taki okul saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye iki gün üst üste dehşeti yaşadı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta iki okula silahlı saldırı düzenlendi

Uzun namlulu silahla Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir saldırgan, rastgele etrafa ateş etmeye başlarken olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serperken 16 kişi, çeşitli derecelerde yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BİLANÇO DAHA AĞIR

Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırının bilançosu ise çok daha ağır oldu.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 6'sının durumu ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin aynı okulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli olduğu belirlendi.

Şahıs, saldırının ardından intihar ederken cesedi zırhlı araç ile bölgeden çıkarıldı.

DERS SIRASINDA ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mersinli'nin ders sırasında çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.

Görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada paylaşılarak viral oldu.

GARİP TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında anne ve babası gözaltına alınan Mersinli'nin videodaki garip tavırları tartışma yarattı.

Olaya ilişkin ayrıntılarda, saldırganın olay yerine 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği bilgisi de yer almıştı.