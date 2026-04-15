Arda Güler, Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı golünü attı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'e konuk oldu.

Dev maçın henüz 1. dakikasında milli futbolcu Arda Güler, sahneye çıktı.

35.SANİYEDE UZAKTAN GOL ATTI

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Arda Güler, kaleci Neuer'in hatasını affetmedi.

Arda Güler, kaleye epey uzak bir noktadan topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golle Real Madrid, Alman rakibi karşısında maça 1-0 önde başlamış oldu.

FRİKİKTEN İKİNCİ GOL

Attığı hızlı golüyle maça damga vuran Arda Güler'den ikinci bir gol daha geldi.

Karşılaşmanın 28.dakikasında frikikten gol atan Güler, ilkleri yaşattı.

KARİYERİNDE BİR İLK

Öte yandan Arda Güler, attığı bu gollerle kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü ile ilk Şampiyonlar Ligi Frikik golünü kaydetmiş oldu.

Öte yandan milli yıldız, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en hızlı golüne imza attı.

(Görüntüler Tabii Spor’dan alınmıştır.)