İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan özel halk otobüsü şoförü Yusuf Tatlıdere, Karalar Mahallesi'nde seyrettiği sırada bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, 10 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Park halindeki 16 MSR 22 plakalı otomobilin üzerine düşen otobüs hurdaya dönerken sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sırasında araçta yolcu olmaması faciayı önledi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir