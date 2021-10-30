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    Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada

    Tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, güvenlik kamerasına yakalansa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 12:29
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    Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada

    Bursa’nın Merkez Yıldırım ilçesinde onbinlerce lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırdı.

    İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı.

    BEYAZ ÇARŞAF GİYİP ÇALDI

    Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşafa dolandığı görüldü.

    O ANLAR KAMERADA

    Sokakta hayalet gibi yürüyen hırsızın motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Bursa'da hırsız beyaz çarşaf giydi, motosikleti çaldı VİDEO

    Bursa da motosiklet hırsızı kamerada #1

    Bursa da motosiklet hırsızı kamerada #2

    Bursa da motosiklet hırsızı kamerada #3

    Bursa da motosiklet hırsızı kamerada #4

    Bursa da motosiklet hırsızı kamerada #5

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