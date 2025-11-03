Bursa’da hissedilen deprem anı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

İNEGÖL'DE PANİK ANLARI

Depremin etkisiyle Bursa’nın İnegöl ilçesinde kısa süreli panik yaşandı. Bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların sarsıntıyla birlikte panikle dışarı kaçtığı anlar görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 4.9 olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi ve bazı bölgelerde kısa süreli paniğe yol açtı.