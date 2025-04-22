Bursa’da iki katlı evde yangın çıktı

İHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde, 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı.
Yangın gece saatlerinde elektrik kontağından başladı.
DUMANLAR KISA SÜREDE EVİ SARDI
Kısa sürede evi saran dumanlar çevredeki vatandaşları endişelendirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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