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Bursa'da iki sürücünün yumruklu yol kavgası

Bursa'da iki sürücünün yumruklu yol kavgası Osmangazi ilçesinde iftar saatlerine trafiğe takılan iki otomobil sürücüsü tutuştukları yol verme tartışmasında birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.