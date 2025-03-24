İHA
Bursa'da iftar saatinin yaklaşmasıyla Demirtaş Mahallesi'nde trafikte sıkışık anlar yaşandı.
Yolun açılmasıyla evlerine yetişmeye çalışan iki sürücü arasında yol paylaşımı nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmada gerilim yükselince sürücüler araçlardan indi.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga eden sürücüleri gören vatandaşlar, kavgayı ayırmak için olaya müdahale etti.
O ANLAR KAMERADA
Vatandaşların da dahil olduğu olay sonrası ortalık savaş alanına döndü.
O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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