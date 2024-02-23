Bursa'da kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştıran 4 kişi gözaltına alındı Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırdıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alınırken kadın işçiler geri gönderme merkezine teslim edildi.

AA

Güvenlik güçlerinin, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi sürüyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerine baskın yaptı.

Taylandlı 8 kaçak işçi yakalandı

Operasyonda, Tayland uyruklu 8 kadının bu iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmadan çalıştırıldığı belirlendi.

Kadınlar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

1,5 milyon TL ceza

Ruhsatı bulunmayan işletmeye ise SGK denetmeni tarafından 1,5 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan iş yerinin ortakları A.B, B.K, N.A.K. ve T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)