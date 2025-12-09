Bursa'da kaçırdığı taksiyle kaza yapan şüpheli yakalandı

- Bursa'da S.A., arkadaşının kullandığı taksiyi çalarak kaçtı.
- Polis ekipleri, şüpheliyi taksiyle kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakaladı.
- Olay sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşının kullandığı taksi ile akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli S.A., sürücü araçtan indiği sırada aracı alıp kaçtı.
Sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri taksiyi takibe aldı.
Mahalle aralarında park halinde araçlara çarparak kaçan şüpheli, Çelebi Mehmet Bulvarı'nda yine park halindeki hafif ticari araca çarptıktan sonra kullanılmaz hale gelen taksiyi bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.
YAKALANDI
Polis ekipleri yaklaşık yarım saatlik takip sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli, polis merkezine götürülürken araçlarda maddi hasar oluştu.