Bursa'da kadına sokak ortasında darp

- Bursa'da bir erkek, kadını sokak ortasında darbedip zorla otomobile bindirmeye çalıştı.
- Çevredekiler müdahale ederek kadını kurtardı.
- Kadın ağlayarak uzaklaşırken, şüpheli onu takip etti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir kadın, yanındaki erkek tarafından darbedilip, zorla otomobiline bindirilmek istendi.
Çığlık atıp yardım isteyen kadının imdadına çevredekiler koştu.
SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ
3 vatandaşın tutup engellemeye çalıştığı şüpheli, arbede sırasında yere düşen kadını bu kez saçından tutup sürükledi.
GÜÇLÜKLE KURTARILDI
Güçlükle kurtulan kadın, ağlayarak otomobiline binip uzaklaşırken, şüpheli de kaldırımda park halinde olan otomobiline binip, kadının aracını takip etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.