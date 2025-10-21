Bursa'da kadınlar çocuğa dükkandaki kasayı soydurdu

- Bursa'da iki kadın, iş yeri sahibini oyalayarak yanlarındaki çocuğa çiğ köfte dükkanının kasasından para çaldırdı.
- Güvenlik kameraları hırsızlık anını kaydederken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde çiğ köfte dükkanının sahibi, kasada para olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler dükkanın önüne gelen kadınların iş yeri sahibini oyaladığını, içeriye giren çocuğun tezgahın arkasına geçerek kasadan paraları aldığını tespit etti.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinde çocuğun kasadan parayı aldığı anlar yer aldı.