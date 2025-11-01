Bursa’da kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü 4 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün gece saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Enes A. (23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybederek önünde seyreden Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C. (56), Ebru C. (51) ve Zeynep C. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan anne Ebru C. ve kızı Zeynep C., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Anne Ebru C., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.