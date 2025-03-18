Bursa’da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
YOLDAKİ ÇARPIŞMA FELAKETLE SONUÇLANDI
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında, Harmancık-Orhaneli yolu üzerindeki Saçaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Harmancık yönüne ilerleyen Yasin B. (26) idaresindeki 16 GJ 541 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Pektaş (26) yönetimindeki 16 HCN 53 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Tofaş adeta hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonet sürücüsü Mehmet Pektaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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