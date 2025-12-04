Bursa'da kış lastiği kuralına uymadı: Abone olduk, ayda 10 defa ceza ödüyoruz

- Bursa'da kış lastiği denetimlerinde birçok sürücüye ceza kesildi.
- Kurallara uymayan büyük araç sürücüleri, özellikle "görevlendirme belgesi" olmadan trafiğe çıktıkları için ceza aldı.
- Ceza alan bir sürücü, "Ayda 10 defa ceza ödüyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.
Bursa’da 15 Kasım itibarıyla başlayan kış lastiği zorunluluğu kapsamında trafik ekipleri, kentin birçok noktasında büyük araçlara, geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde kış lastiği kuralına uyan sürücüler sorun yaşamazken her 3 araçtan 2’si, "görevlendirme belgesi" olmadan trafiğe çıktığı için cezadan kaçamadı.
KURALA UYMAYAN SÜRÜCÜLER CEZADAN KAÇAMADI
Denetimlerde bazı sürücüler farklı konudan ceza yedi.
Araçlarının büyük olması nedeniyle şehir içi trafiğine belirli saatler dışında girmeleri yasak olmasına rağmen kurallara uymayanlar, ceza yemekten kurtulamadı.
Polis ekipleri, ilgili mevzuata aykırı hareket eden sürücülere 993 lira idari para cezası uyguladı.
"AYLIK MİNİMUM 10 CEZA YİYORUM, ALIŞTIK"
Ceza alan bir sürücü ise kendi hatasını kabul etmek yerine polis ekiplerine tepki gösterdi.
"Her seferinde ceza yiyorum, bu 10 oldu. Aylık minimum 10 ceza yiyorum. Artık alıştık." diyerek şikâyet eden sürücü, ekipleri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Bazı sürücüler ise kuralları ihlal etmediklerini savunarak polis memurlarını uzun süre ikna etmeye uğraştı.
Denetim noktalarında yaşanan ilginç ve renkli diyaloglar, kameralar tarafından anbean kaydedildi.