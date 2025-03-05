Bursa'da kız meselesi tartışmasında silahlar patladı: 1 yaralı

İHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, kafede oturan Umut Baran T.'yi (24) konuşmak için dışarı çağırdı.

Kız meselesi sebebiyle aralarında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

Şüpheli, yanında getirdiği silahla Umut Baran T.'ye 3 el ateş etti.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Kasığından ve karnından yaralanan genç, kanlar içerisinde yerde kalırken şüpheli ise otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.