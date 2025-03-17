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İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple oto galeri sahibi eşi Muhammet Nurullah Çetinkaya ile kavga eden Süheyla Çetinkaya, kocasının göğsüne 2 el ateş etti.

Muhammet Nurullah Çetinkaya saldırı sonrası ağır yaralanırken saldırgan eş ,112'yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOCASI ÖLÜNCE GÖZALTINA ALINDI

Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kadın ve çocukları S.Ç. (21) ile G.Ç. (23), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"ŞİDDET UYGULUYORDU"

Şüpheli Süheyla Ç.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Olay anı yine şiddet uyguladı.

"PİŞMANIM"

Kendimi ve çocuklarımı korumak için eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim, pişmanım." dediği öğrenildi.

Şüpheli kadın ve kızları, sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.