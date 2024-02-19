Bursa'da kürsüde depremi konuştuğu sırada sarsıntı meydana geldi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir toplantı esnasında Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, kürsüde depremle ilgili konuşurken 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Aydın, "Depremi konuşurken deprem oldu. Allah ülkemizi felaketlerden korusun” diyerek konuşmasına devam etti.

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İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımı ile Nadır Tesisleri'nde Orhangazili muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile bir buluşma gerçekleştirildi.

Depremi anlatıyordu: Deprem oldu

Programda Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuşma yaptığı esnada ise Gemlik merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Toplantı salonunda da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

"Tam depremi konuşurken, deprem oldu"

Belediye başkanı Bekir Aydın, “Tam depremi konuşurken, deprem oldu. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun.” diyerek konuşmasına devam etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)