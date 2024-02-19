İHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katılımı ile Nadır Tesisleri'nde Orhangazili muhtarlar, STK temsilcileri ve hemşehri dernekleri ile bir buluşma gerçekleştirildi.
Depremi anlatıyordu: Deprem oldu
Programda Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın konuşma yaptığı esnada ise Gemlik merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Toplantı salonunda da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
"Tam depremi konuşurken, deprem oldu"
Belediye başkanı Bekir Aydın, “Tam depremi konuşurken, deprem oldu. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun.” diyerek konuşmasına devam etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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