Bursa'da lise öğrencisine pompalı tüfekle saldırı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Yakup A., sokakta yürüdüğü sırada husumetlileri tarafından takibe alındı.
Şüpheliler bir sokak üzerinde genci kıstırarak darbetti.
POMPALI TÜFEKLE VURULDU
Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu.
Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.
ŞÜPHELİLER KAÇTI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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