İHA
Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkii otoban üzerinde meydana gelen kazada, lüks otomobilin sürücüsü, hızla ilerlediği esnada kontrolden çıkıp sağ şeritte bulunan tırın dorsesine çarptı.
Tırın altına giren araç hundaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen sürücünün durumu kritik olduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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