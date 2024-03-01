DHA
Bursa'da umursamaz sürücü, hem vatandaşların hem kendi canını hiçe saydı.
Anayol üzerinde hareket halindeki motosikleti görenler şaşkınlıkla izledi.
Tek teker üzerinde yolculuk yaptı
Bursa-Ankara kara yolunda bir firmada moto kurye olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yolda tek teker üzerinde yolculuk yaptı.
Kamerayla görüntülendi
Kuryenin tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ekipler çalışma başlattı
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, motorlu sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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