Bursa'da moto kuryenin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı İnegöl ilçesinde, bir firmada kurye olarak çalışan motosikletlinin tek teker üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa'da umursamaz sürücü, hem vatandaşların hem kendi canını hiçe saydı.

Anayol üzerinde hareket halindeki motosikleti görenler şaşkınlıkla izledi.

Tek teker üzerinde yolculuk yaptı

Bursa-Ankara kara yolunda bir firmada moto kurye olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen kişi, yolda tek teker üzerinde yolculuk yaptı.

Kamerayla görüntülendi

Kuryenin tehlikeli yolculuğu, trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ekipler çalışma başlattı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, motorlu sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)