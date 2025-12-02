Bursa'da nefes kesen takip: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü silahı görünce durdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan 16 AFZ 503 plakalı tırın sürücüsünün ani manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine, İnegöl Bölge Trafik ekipleri önlem aldı.

Ekipler, ilçe girişinde sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Hızla kaçmaya başlayan sürücü, manevra yaparak trafikte ilerlerken, tırla, ekip otosu yan yana geldiği sırada, polis memurunun camdan silah çıkarıp, tırın lastiklerine doğrulttu.

O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bir süre takip edilen Samet M. isimli sürücü, tırı sağ şeride çekip dururken, ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Samet M.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmekten 9 bin 267 TL ceza kesildi.