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Bursa'da orman yangınına neden olan bir kişi tutuklandı

Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanda odun keserken motorlu testerenin egzozu yangına sebep olurken olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı.

İHA İHA
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Bursa'da orman yangınına neden olan bir kişi tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce orman yangını başladı.

Alevlere 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personelle müdahale edildi. Yangın 23 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden Onur Akın'ın (26) kesim yaptığı motorlu testerenin egzozundan sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.G. (16) savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

1 TUTUKLU 

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur Akın tutuklandı, H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sürdürülüyor.

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