Bursa'da otizmli öğrenciler ipe bağlanıp ders işlendi: İnceleme başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren özel bir okulda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi.

O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI

9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

"KÜFÜRDEN BAĞLANMAYA KADAR HER ŞEY YAPILIYOR"

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz.

"ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR"

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, şu sözleri kullandı: