Bursa'da otizmli öğrenciler ipe bağlanıp ders işlendi: İnceleme başlatıldı

- Bursa'da otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlenmesi görüntüleri ortaya çıktı.
- Görüntüler sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
- Veliler, çocukların küfür ve hakarete maruz kaldığını iddia etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim veren özel bir okulda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi.
O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE İNCELEME BAŞLATILDI
9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
"KÜFÜRDEN BAĞLANMAYA KADAR HER ŞEY YAPILIYOR"
Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, şunları söyledi:
Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz.
"ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR"
Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, şu sözleri kullandı:
Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık.
Çocuğu okula alıyorlar ve 'İçeri giremezsiniz, yasak' diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar.