Bursa'da otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.

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İHA

Saat 14.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Selim D. yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mert Aydemir idaresindeki 16 ASJ 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

9 kişi yaralandı

Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücüler ile otobüste bulunan yolcular Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.

Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in yarın vatani görevi için silah altına alınacağı öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasında

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken kazaya ait görüntüler, otobüsün içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza anında yolcuların çığlıkları çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)