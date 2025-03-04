Bursa'da otomobil uçuruma düştü: 2'si ağır 5 yaralı

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova mevkiinde Hüseyin R. (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

5 YARALI

Ekipler araçta sıkışan sürücü ve yolcular Yasin D.(25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M.'yi (29) kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

Halatlarla yukarıya çekilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Yaralılardan Yasin D. ve Şaban E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.