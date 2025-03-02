Bursa'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Cihan O. (24) yönetimindeki motosiklet, ara sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU İYİ
Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış