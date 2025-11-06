Abone ol: Google News

Bursa'da park yeri kavgası kanlı bitti

Bursa'da komşular arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 23:24
  • Bursa'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Hasan E., Emirhan Ç. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
  • Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti.
  • Ağır yaralanan Hasan E., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde aralarında park yeri nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Hasan E. ile komşusu Emirhan Ç., akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi

Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Emirhan Ç., yanında bulunan tabanca ile komşusu Hasan E.'ye ateş açtı.

DURUMU AĞIR

Karnına kurşunlar isabet eden Hasan E. ağır yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

