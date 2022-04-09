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    Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler

    Kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 13:21
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    Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi’nde kimliği belirsiz 2 genç kız, tartıştıkları kıza tekme ve yumrukla saldırdı.

    Tekme ve yumrukla saldırdılar

    Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.

    Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler

    Sosyal medyada tepki topladı

    Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #1

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #2

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #3

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #4

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #5

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #6

    Bursa da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler #7


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