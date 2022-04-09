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- Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler
Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler
Kimliği belirsiz 2 kızın, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 09.04.2022 - 13:21
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi’nde kimliği belirsiz 2 genç kız, tartıştıkları kıza tekme ve yumrukla saldırdı.
Tekme ve yumrukla saldırdılar
Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.
Bursa'da parktaki genç kızı tekmelerle dövdüler
Sosyal medyada tepki topladı
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis, görüntüdeki kişileri bulmak için çalışma başlattı.