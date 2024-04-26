Adana'da otobüsten düşen kadının eşi isyan etti: Bu cinayete teşebbüstür Otobüsün kapısı açık şekilde seyrederek yaşlı kadının düşmesine neden olan şoför, polis ekipleri tarafından yakalanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı kadının eşi bu durumun cinayete teşebbüs olduğunu söyleyerek isyan etti.

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İHA

Adana’da otobüs şoförünün sorumsuzluğu korkunç bir kazaya sebebiyet verdi.

Sarıçam ilçesinde 24 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kontrole giden Hatice Sabahi (75), evine dönmek için Vedat K.’nin kullandığı özel halk otobüsüne bindi.

Otobüsten düşerek ağır yaralandı

Sürücü direksiyon başında sigara içtiği sırada otobüs kapısı açık bir şekilde ilerlerken Sabahi, ulaşım kartını göstermek için ayağa kalktı. Manevra sırasında dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan aşağı düşerek başını asfalta çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahi’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Gözaltına alındı

Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Hastanede ameliyata alınan 6 çocuk annesi Sabahi’nin beyin kanaması geçirdiği, köprücük ve kürek kemiği ile göğüs kafesinde kırıklar olduğu belirlendi.

Hayati tehlikesi sürüyor

Kafatasında biriken kan boşaltılan Sabahi, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Sabahi’nin emekli öğretmen eşi Cemil Sabahi (74) ile çocukları hastaneye giderek, gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Sürücü serbest bırakıldı

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hayati tehlikeyi atlatabilirse kırıklarına bakılacak"

Eşinin hayati tehlikeyi atlatamadığını anlatan Cemil Sabahi, “Bu apaçık cinayete teşebbüstür. Kapıyı neden açık bırakmış, bilemiyorum. Bir litre az mazot yakmak için mi böyle yapıyorlar? Ayrıca sigara içiyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Adli kontrol verilerek serbest bırakılmış. Eşimin beyin kanaması ameliyatla durduruldu. Uzun süredir de uyutuluyor. Üstelik vücudunda çok sayıda kırık var. Hayati tehlikeyi atlatabilirse kırıklarına bakılacak. Son derece berbat durumdayım.” diyerek gözyaşı döktü.

"Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın"

Oğlu Selahattin Sabahi (51) ise kapısı açık giden otobüsler konusunda tedbir alınması gerektiğini belirterek, “3 gündür hastanedeyiz, otobüsleri takip ediyorum ve hala kapıları açık geziyorlar. Buna bir son verilmesini istiyorum. Adana’nın bu ciddi sorununun çözülmesi lazım. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Annemin hayati tehlikesi sürüyor. Kırıkları tedavi edilemiyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Salıverilmesine anlam veremedim.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)