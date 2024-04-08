İHA
Trafikte can güvenliğini tehlikeye atan anlardan biri Bursa'da yaşandı.
Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde, ayaklarında paten bulunan bir genç, toplu taşıma minibüsünün arkasına takıldı.
Minibüs şoförü park etmedi
Aracın arkasına tutunarak yolculuk yapan genci fark etmeyen minibüs şoförü ise bir süre seyre devam etti.
Gencin tehlikeli yolcuğu kameraya yansırken, görüntülendiğini anladığı an tutunduğu aracı bırakmak zorunda kaldı.
Yürekleri ağza getiren yolculuk; 2 yıl önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı feci kazayı hatırlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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