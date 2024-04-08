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Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu Bursa’da akan trafikte yolcu minibüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı.