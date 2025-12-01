Bursa’da pizza dükkanına silahlı saldırı düzenlendi

- Bursa Nilüfer'de motosikletli bir kişi pizzacıya ateş açtı.
- Olayda yaralanan olmazken işletmede maddi hasar oluştu.
- Polis, saldırganları yakalamak için çalışmalara başladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, mahalleyi ayağa kaldıran olay...
Yabancı uyruklu bir kişi, motosikletle cadde üzerindeki bir pizzacıya geldi.
İŞ YERİNİ KURŞUNLADI
Yanında getirdiği tabancayla tetiğe arka arkaya basan şahıs, iş yerine kurşun yağdırdı.
Camlara isabet eden kurşunlar işletmede maddi hasara yol açarken, içeride kimsenin yara almaması rahat bir nefes aldırdı.
POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.