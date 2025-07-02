Bursa'da polise bıçakla saldırdı: Etkisiz hale getirildi Kent merkezinde, alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık veren iki kişi, bir başka grupla kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine bıçakla saldıran şahıslardan biri, uyarı ateşine rağmen durmayınca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar amatör kameralara yansıdı.