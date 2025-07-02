Bursa'da polise bıçakla saldırdı: Etkisiz hale getirildi

Bursa'da, İshak B. ve Ömercan D. isimli iki şahıs, alkol aldıktan sonra mahallede bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız etmeye başladı.
Bu sırada yoldan geçen bir başka şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu.
POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına, şahıslardan İshak B. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.
UYARILARA RAĞMEN SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRDÜ
Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırgan tavrını sürdüren İshak B., bacağından vurularak yere yatırıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahıslara müdahale etmekte zorlandı.
YARALI HALDE DİRENMEYE DEVAM ETTİ
Yaralı halde direnmeye devam eden iki kişi, polis eşliğinde ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kavgaya karışan diğer şahıs ise gözaltına alındı.