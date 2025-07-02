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Bursa'da polise bıçakla saldırdı: Etkisiz hale getirildi

Kent merkezinde, alkol aldıktan sonra çevreye rahatsızlık veren iki kişi, bir başka grupla kavga etti. Kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine bıçakla saldıran şahıslardan biri, uyarı ateşine rağmen durmayınca, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

İHA İHA
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Bursa'da polise bıçakla saldırdı: Etkisiz hale getirildi

Bursa'da, İshak B. ve Ömercan D. isimli iki şahıs, alkol aldıktan sonra mahallede bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen bir başka şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu.

POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarına, şahıslardan İshak B. cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.

UYARILARA RAĞMEN SALDIRGAN TAVRINI SÜRDÜRDÜ

Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak saldırgan tavrını sürdüren İshak B., bacağından vurularak yere yatırıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahıslara müdahale etmekte zorlandı.

YARALI HALDE DİRENMEYE DEVAM ETTİ

Yaralı halde direnmeye devam eden iki kişi, polis eşliğinde ambulansa alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavgaya karışan diğer şahıs ise gözaltına alındı.

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