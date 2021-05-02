Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
471.700
-0.68%
EXEN Coin
28.16
5.70%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Bursa'da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 07:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar

    Sokağa çıkma kısıtlamasını türlü bahanelerle delmeye çalışanlar, her seferinde azimli ve fedakar güvenlik güçlerine toslayıp duruyor.

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.

    Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.

    POLİSE UZAKTAN BOŞ KAĞIT GÖSTERDİLER

    Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı.

    Bursa da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar #1

    3 KİŞİYE 9 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

    Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

    Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

    Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

    Bursa da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar #2

    Bursa da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar #3

    Bursa da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar #4

    Bursa da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir