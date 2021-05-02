Bursa'da polisi boş kağıtla kandırmaya çalıştılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını türlü bahanelerle delmeye çalışanlar, her seferinde azimli ve fedakar güvenlik güçlerine toslayıp duruyor.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.

Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.

POLİSE UZAKTAN BOŞ KAĞIT GÖSTERDİLER

Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı.

3 KİŞİYE 9 BİN 500 LİRA CEZA KESİLDİ

Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı.

Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Şahıslar evlerine yönlendirildiler.