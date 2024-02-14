Bursa'da rica üzerine silahlı saldırı: Alkolün etkisiyle kıramadım Arkadaşının husumetlisinin gece kulübüne ateş açarak 1 kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan cinayet zanlısı, alkolün etkisiyle arkadaşını kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettiğini belirterek beraatini talep etti.

DHA

Bursa'da işlenen cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı.

2022 yılı aralık ayında Şükrü Karakaya, arkadaşları Cuma Toktaş, Gaye K. ve Ayhan Aydın'ın da içinde olduğu otomobille Bülent K.'nin Nilüfer ilçesinde işlettiği kulübün önüne geldi.

Mekana kurşun yağdırdı

Aracı gece kulübünün karşısına park eden Karakaya, yanındaki tabancayla mekana kurşun yağdırdı.

Bu sırada güvenlik kulübesinde oturan kulübün şoförü Murat Kayalı, kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz ve Zülfü Eren ağır yaralandı.

Şüpheliler kaçarken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru hayatını kaybetti

Göğsüne mermi isabet eden eski polis memuru Kayalı, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, eski çalışanlarından Gaye K.'nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını, ardından da Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti.

Kurşunlamakla tehdit ettiği ortaya çıktı

Öte yandan Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında husumet olduğu, Gaye K.'nin daha önce de Bülent K.'yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Gaye K. ile Ayhan Aydın'ın azmettirmesiyle Cuma Toktaş ile Şükrü Karakaya'nın gece kulübüne ateş açtıkları belirlendi.

Polis; Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ile Ayhan Aydın'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

3 şüpheli tutuklandı

3 şüpheli, 'kasten öldürmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanırken 'cinayete azmettirmek' ile suçlanan Gaye K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianame hazırlandı

Soruşturma sonrası iddianame hazırlandı.

İddianamede; Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet, Gaye K. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Gece kulübüne ateş etmemi istedi"

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savunma yapan Şükrü Karakaya, arkadaşının ricasını kıramadığını belirterek, "Olay akşamı, Ayhan ve Cuma ile birlikte alkol aldım. Otomobille giderken Ayhan, bana gece kulübünde birileriyle tartıştığını söyleyip, 'Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum' dedi. Önce şaka yapıyor sandım.

"Üzgünüm, pişmanım tahliyemi istiyorum"

Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim. Ardından Ayhan evine giderken ben de Cuma ile bir başka gazinoya eğlenmeye gittim. Burada kurşun yağdırdığım gece kulübünde 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığını duydum. Ardından ben de eve gittim. Daha sonra da polisler gelip, beni evden aldı. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Ayhan Aydın ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, Şükrü Karakaya'nın kendi özel sorunları nedeniyle gazinoya giderek ateş ettiğini söyledi.

"Otomobilin arkasında uyurken silah sesleri duydum"

Cuma Toktaş da "Hakim Bey, benim hiçbir şeyden haberim yok. Birlikte alkol aldık. Otomobilin arkasında uyurken silah seslerini duydum. Çok korktum. Masumum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Gaye K. ise olay günü başka gazinoda çalıştığını, konuyla ilgisi olmadığını belirterek "Yaşananları daha sonra öğrendim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Cuma Toktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Mütalaa açıklandı

Davada son olarak savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Gaye K.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığını belirtip, beraatini istedi. Şükrü Karakaya için de 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

30'ar yıl hapis cezası talep edildi

Cuma Toktaş ile Aydın Ayhan'ın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30'ar yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"Yakalanınca 1 kişiyi öldürdüğümü öğrendim"

Sanıklar mütalaaya itiraz ederken Şükrü Karakaya, "Havaya rastgele ateş ettim. Yakalanınca 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığımı öğrendim. Beraatimi istiyorum." dedi. Karakaya'nın avukatı Hakan Gündoğdu da müvekkilinin 'bilinçli taksirle öldürme' ya da 'olası kasıtla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirterek, "Mekanın dış aydınlatmalarının tamamı kapalı. Bu haliyle mekanın o saatte açık olduğunun ve içeride birilerinin olabileceğinin müvekkilim tarafından bilinmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, beraat talepleri reddedip, duruşmayı erteledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)