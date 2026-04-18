CNN'e göre ABD'de Papa Trump'tan daha popüler

CNN'de yapılan son ankete göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14.Leo, bir önceki ankete göre 34 puan yükselerek Donald Trump'tan daha popüler olduğu belirtildi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Amerikalı Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanıyor.
Savaş karşıtı duruşundan taviz vermeyen Papa, dünyayı hedef alan eleştirilerinin dozunu artırırken; Trump ise dini lideri sert ifadelerle eleştirmeyi sürdürüyor.
İki lider arasındaki gerilim sürerken, CNN'in yaptığı son ankete göre Başkan Trump Katoliklerin gözünde popülaritesini kaybetti.
PAPA DAHA POPÜLER
Anket sonuçlarına göre Papa 14.Leo'nun popülaritesi 34 puan yükselirken, Trump'ın ise 12 puan düştü.
Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ankette Trump'a 20 puan fazla destek veren Katolikler, mart sonunda 4 puan geriledi..
