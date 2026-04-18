Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Gülistan Doku'nun kayıp dosyası, 6 yıl sonra cinayet şüphesiyle yeniden gündemde..

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kendisinden haber alınamıyor.

Dosya uzun yıllar 'kayıp' olarak işlem görse de, son dönemde cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

Soruşturmada, delil karartma iddiaları, silinen HTS kayıtları, WhatsApp ve sosyal medya mesajlaşmaları ile kamera görüntüleri gibi unsurlar yeniden ve daha detaylı şekilde gündeme geldi.

ERKEK ARKADAŞI VE BABASI DA TUTUKLANDI

Aile, özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın çevresini işaret etti.

Bunun üzerine cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlendi ve 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi Cemile Yücer ve eski polis olduğu belirtilen üvey babası Engin Yücer dahil 9 kişi tutuklanmıştı.

VALİNİN OĞLU TUTUKLANDI

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel savcılıktaki sorgusu ise tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan Sonel'in oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.