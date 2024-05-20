Bursa'da sahte genç kız profiliyle dolandırıcılık! 9 kişi tutuklandı Bursa'da Whatsapp'ta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor..

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Bursa'da yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli şahısların dolandırıcılık yaptığı ihbarıyla harekete geçti.

Sahte genç kız profili açtılar

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte genç kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.

"Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismardan ceza alacaksın" tehdidiyle para topladılar

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Şüphelilerin mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın” yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi.

609 bin lira dolandırdılar

Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira aldıkları öğrenildi.

11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

9 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)