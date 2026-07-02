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İzmir’de 51 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı

Gaziemir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ‘Silahlı yağma’ suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İ.A., yakalandı.

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İzmir’de 51 yıl 4 ay hapisle aranan şüpheli yakalandı
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İzmir’de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

51 YIL 4 AY CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, bir süredir takip edilen İ.A.’yı, saat 23.30 sıralarında İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Gaziemir Semt Garajı çıkışında yakaladı.

‘Silahlı yağma’ suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari İ.A., işlemlerinin yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)