İHA
Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde ilerleyen bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilin motor bölümü yandı.
Sürücü ve yanında bulunan eşi otomobilden son anda inerek canlarını kurtarırken, büyüyen araç yangınına çevreden gelen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.
Araç hurdaya döndü
İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil yangını kontrol altına alındı.
Otomobilde bulunan sürücü ile eşi aracın bagajındaki eşyalarını araçtan indirerek güvenli bir noktaya taşıdı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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