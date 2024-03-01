Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını emniyet şeridine çekip eşi ile birlikte canını zor kurtardı.

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İHA

Yalova-Bursa Karayolu, Orhangazi Süpürgelik Mevkiinde ilerleyen bir otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen otomobilin motor bölümü yandı.

Sürücü ve yanında bulunan eşi otomobilden son anda inerek canlarını kurtarırken, büyüyen araç yangınına çevreden gelen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

Araç hurdaya döndü

İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil yangını kontrol altına alındı.

Otomobilde bulunan sürücü ile eşi aracın bagajındaki eşyalarını araçtan indirerek güvenli bir noktaya taşıdı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)