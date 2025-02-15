Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlendiler

DHA
Bursa'nın kırsal Karakadı Mahallesi'nde yaşayan ve kömür sobasını yakıp uyuyan Ayhan ve Nurten M. çifti, sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Eşinin öksürük sesini duyarak, güçlükle uyanan Ayhan M., odadaki dumanı görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ÇİFTİN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İhbarla eve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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