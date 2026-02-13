Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da amca-yeğene saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kıraathanede oturan amca-yeğen, uğradıkları bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 13.02.2026 13:59
  • Şanlıurfa Birecik'te amca-yeğen kıraathanede bıçaklı saldırıya uğradı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da korkunç olay... 

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Beşiktaş Meydanı'nda bulunan bir kıraathanede ellerinde bıçak bulunan kimliği belirsiz kişiler, kıraathaneye girerek oyun oynayan Mehmet Karadağ ile yeğeni Koran Karadağ'a saldırdı.

İKİSİ DE YARALANDI

Amca-yeğen, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırganlar kaçarken yaralılar, çevredekilerin yardımı ile Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

